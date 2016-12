BORSA USA-Indici in forte calo, pesano Microsoft,timori economia

NEW YORK, 22 gennaio (Reuters) - La borsa Usa è in forte calo sulla scia dei risultati di Microsoft (MSFT.O: Quotazione ), che hanno mancato le attese, e dei dati macro sul mercato del lavoro e sull'immobiliare, che hanno alimentato le preoccupazioni sull'economia.

Microsoft lascia sul terreno quasi l'8% dopo l'annuncio di tagli per 5.000 posti di lavoro nei prossimi 18 mesi. Il gruppo ha anche detto che non può più dare previsioni di utili per il resto dell'esercizio fiscale.