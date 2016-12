Wall Street - Stocks to watch del 22 ottobre

NEW YORK, 22 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street viaggiano in territorio decisamente negativo, indicando un avvio di seduta in ribasso tra crescenti timori di recessione globale e preoccupazioni sul quadro degli utili societari.

I tecnologici potrebbero trovare un po' di sostegno dagli utili sopra le attese annunciati ieri da Apple (AAPL.O: Quotazione) e dai piani di Yahoo (YHOO.O: Quotazione) di tagli del personale.

Occhi puntati sulle trimestrali di colossi come CONOCO PHILLIPS (COP.N: Quotazione), MCDONALD'S (MCD.N: Quotazione), MERCK & CO. (MRK.N: Quotazione), BOEING (BA.N: Quotazione), AMAZON.COM (AMZN.O: Quotazione) e WACHOVIA WB.N, in cerca di indicazioni sull'entità dei danni provocati dalla crisi del credito all'economia reale.

Attorno alle 13,45 italiane il futures sullo S&P 500 SPZ8 perde 26,20 punti (-2,73%), il derivato sul Nasdaq NDZ8 arretra di 11,50 punti (-0,89%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJZ8 lascia sul terreno 193 punti (-2,14%).

I titoli in evidenza oggi:

* APPLE (AAPL.O: Quotazione) ha annunciato una crescita degli utili del 26%, sopra le attese, sostenuta da forti vendite del nuovo iPhone e il titolo è salito del 13% nel dopo borsa di ieri sera.

Ubs ha tagliato il giudizo sul titolo a NEUTRAL da BUY, mentre Calyon l'ha alzato a BUY da ADD e Morgan Stanley ha abbassato il target price a 105 dollari da 115, mantenendo il giudizio EQUAL WEIGHT.

* YAHOO (YHOO.O: Quotazione) invece ha comunicato utili in netto calo per il trimestre e vendite piatte, ma il titolo è comunque avanzato dell'8% nel dopo borsa sulla scorta dei piani annunciati dal gruppo Internet di tagli del personale di almeno il 10% per risparmiare costi.