Wall Street - Stocks to watch del 22 gennaio

NEW YORK, 22 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici americani mostrano un andamento contrastato in vista dell'annuncio dei conti trimestrali di Microsoft e Google e dopo i risultati di Apple che hanno superato le attese.

Sul fronte macro in agenda il dato sull'apertura dei cantieri edilizi e sui permessi per costruire nuove abitazioni, termometro dell'andamento del settore edilizio del paese. Come ogni giovedì attesi anche i sussidi di disoccupazione settimanali. Alle 13 il futures marzo sul Dow Jones DJc1 cede lo 0,54%, quello sull'S&P 500 SPc1 lo 0,53%, quello sul Nasdaq NDc1 sale dello 0,28%.