BORSA USA - Indici in rialzo su bancari, United Tech,tecnologici

NEW YORK, 21 aprile (Reuters) - Wall Street consolida i guadagni della mattinata trascinata dai bancari dopo le dichiarazioni del segretario al Tesoro Timothy Geithner sullo stato di salute delle banche americane e sulla scia dei risultati superiori alle attese annunciati da United Technologies Corp (UTX.N: Quotazione ).

All'indomani di una giornata contrassegnata dai timori sui risultati degli stress test, Geithner ha dichiarato che "la grande maggioranza delle banche ha più patrimonio di quanto necessario per essere considerate ben capitalizzate dalle loro Authority".

L'indice sui bancari Bkx è in rialzo di oltre il 5% con Jp Morgan (JPM.N: Quotazione ) che segna un progresso dell'1,5%.

Sempre nel Dow, United Techologies avanza di oltre il 4% dopo avere annunciato risultati superiori alle attese e detto che, nonostante il tasso sugli ordinativi rimanga basso, ci sono segnali di stabilizzazione soprattuto in Cina.

Il Nasdaq è sostenuto dalla trimestrale di Texas Instruments Inc TXN.N e dall'offerta di Broadcom Corp (BRCM.O: Quotazione) per l'acquisto di Emulex Corp ELX.N. La notizia penalizza Broadcom, in calo dell'8%, mentre premia con un +42,5% la società preda.