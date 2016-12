Wall Street - Stocks to watch del 21 agosto

NEW YORK, 21 agosto (Reuters) - Si profila una partenza sotto tono per l'azionario statunitense, con i futures sui principali indici di Wall Street che sono orientati in negativo.

A tormentare gli investitori le preoccupazioni circa il destino delle agenzie di finanziamento mutui FANNIE MAE FNM.N e FREDDIE MAC FRE.N e più in generale sullo stato di salute del settore finanziario. Il mercato cercherà di ottenere segnali direzionali da alcuni dati chiave sul versante macroeconomico, tra cui le richieste di sussidio di disoccupazione settimanali (attese a 443.000, in calo dalle 450.000 antecedenti) e l'indice sulla condizione delle imprese ad agosto nella regione mid-atlantic preparato dalla Fed di Filadelfia (consensus -0,2% da -0,1%).

Sul fronte societario si conosceranno i conti trimestrali di GAMESTOP (GME.N: Quotazione), GAP (GPS.N: Quotazione), HJ HEINZ HNZ.N e INTUIT INTYU.O.

Intorno alle 13,30 il futures sull'S&P 500 SPU8 lascia sul campo lo 0,34%, il derivato sul Nasdaq NDU8 lo 0,42% e il contratto a settembre sul Dow Jones DJU8 lo 0,41%.

I titoli in evidenza oggi:

* I riflettori saranno puntati ancora una volta sui titoli bancari, dopo che Citigroup ha rivisto al ribasso le prospettive di alcune della principali banche d'affari statunitensi. Citi ha ridotto il prezzo obiettivo di LEHMAN BROTHERS LEH.N da 50 a 35 dollari. La banca ha tagliato inoltre gli obiettivi sull'utile nel terzo trimestre di Lehman, GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) e MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione). Citi ha portato la sua previsione di perdita per azione di Lehman a 3,25 dollari dal precedente 0,41. Per Goldman l'obiettivo Eps passa a 2,50 dollari da 4,50, mentre per Morgan Stanley il target Eps passa da 0,76 a 0,75 dollari.

La banca d'affari prevede inoltre svalutazioni per 2,9 miliardi di dollari per Lehman, 1,8 miliardi per Goldman e 1,7 miliardi per Morgan Stanley a causa, in particolare, dell'esposizione a mutui ad alto rischio.

* A sua volta Lehman ha abbassato le previsioni di utili per GOLDMAN SACHS e MORGAN STANLEY. Per la prima l'outlook sull'Eps relativo al terzo trimestre scende a a 1,70 dollari da 3,77, mentre l'utile per azione 2008 cala a 14,42 dollari da 16,81. Per Morgan Stanley l'obiettivo Eps nel terzo trimestre passa a 0,75 dollari da 1,13 e quello sul 2008 da 4,77 a 4,26.