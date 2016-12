BORSA USA, Nasdaq e S&P a massimi da 10 mesi dopo dati case Usa

NEW YORK, 21 agosto (Reuters) - Wall Street sale con gli indici S&P 500 e Nasdaq che toccano il massimo infraday da 10 mesi e il Dow Jones da nove sui dati migliori delle aspettative sulle vendite di case esistenti e sulla scia dell'indice Pmi in Europa che ha superato le aspettative.

Le vendite di case esistenti Usa a luglio sono salite del 7,2%, al tasso annuo di 5,24 milioni di unità. Le attese erano per un incremento inferiore, a 5 milioni di unità. A giugno, le vendite era cresciute del 3,6%, al tasso annuo di 4,89 milioni di unità.

"Il dato sulle case è davvero l'elemento chiave per la ripresa economica e visto che i dati sono stati molto migliori delle aspettative il mercato ha reagito in modo favorevole" ha detto Bruce Bittles capo strategist di investimento di Robert W. Baird in Tennesse.