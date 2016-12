BORSA USA - Indici contrastati dopo prime dichiarazioni Bernanke

NEW YORK, 21 luglio (Reuters) - Wall Street è contrastata dopo l'audizione del presidente della Fed Ben Bernanke, che davanti al Congresso, segnala un miglioramento delle prospettive per l'economia Usa e spiega che la banca centrale sta esaminando le modalità per eliminare lo stimolo monetario quando sarà necessario. La disoccupazione resterà elevata fino al 2011 e potrebbe frenare la ripresa comunque molto graduale, aggiunge Bernanke.

La borsa americana aveva aperto in deciso rialzo sostenuta dai buoni risultati annunciati nel pre-borsa da Caterpillar (CAT.N: Quotazione) che guadagna oltre il 10%.

Tra i risultati diffusi oggi anche quelli in linea con le attese di Coca Cola (KO.N: Quotazione) (-0,98) e quelli di DuPont (DD.N: Quotazione) (-0,07%) in perdita del 61% nel secondo trimestre, anche se il taglio dei costi ha superato le attese degli analisti. Alla chiusura della borsa anche Apple (AAPL.O: Quotazione) e Yahoo (YHOO.O: Quotazione) pubblicheranno oggi le loro trimestrali.

L'indice Fed di Chicago sull'attività nazionale in giugno è migliorato a -1,8 da -2,3 di maggio, toccando i massimi da ottobre 2008.

In assenza di finanziamenti alternativi, il gruppo Cit (CIT.N: Quotazione) potrebbe dover richiedere l'amministrazione controllata in caso di insufficienti richieste per il prestito che offrirà il 17 agosto prossimo e mancata abolizione delle clausole minime sull'offerta.

Tra i titoli in evidenza anche Bank of America (BAC.N: Quotazione) potrebbe cedere al propria divisione managment nel terzo trimestre, in un'operazione del valore di 2 miliardi di dollari pretasse, ha detto Keith Horowitz di Citigroup. L'analista ha aggiunto che la banca potrebbe registrare una perdita nel prossimo trimestre, ma vede un utile tra i 12 e i 13 miliardi nel quarto trimestre.

Incyte Corp (INCY.O: Quotazione) balza di oltre il 9% sulla notizia di un accordo con la Fda sulle fasi di sperimentazione avanzata del suo nuovo farmaco contro la mielofibrosi, una malattia che colpisce il sistema scheletrico.

Spectrum Pharmaceuticals (SPPI.O: Quotazione) guadagna il 3,24% dopo che la società ha annunciato che la FDA starebbe per approvare il trattamento sperimentale contro il cancro.