BORSA USA - Indici positivi, giù Merck e Caterpillar dopo conti

NEW YORK, 21 aprile (Reuters) - Gli indici azionari Usa a metà mattina sembrano prendere con più decisione la strada del rialzo. L'utile superiore alle attese di United Technologies Corp (UTX.N: Quotazione ) solleva il Dow mentre i risultati migliori del previsto di alcune società tecnologiche controbilanciano i timori sui profitti aziendali.

Il Nasdaq in particolare è sostenuto dalla trimestrale di Texas Instruments Inc TXN.N e dall'offerta di Broadcom Corp (BRCM.O: Quotazione) per l'acquisto di Emulex Corp ELX.N.