Wall Street - Stocks to watch del 21 ottobre

NEW YORK, 21 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

Occhi puntati soprattutto sui tecnologici, dopo che TEXAS INSTRUMENTS TXN.N ha lanciato un profit warning sul quarto trimestre, mentre INTEL (INTC.O: Quotazione ), per bocca del direttore generale nella regione Asia-Pacifico, ha anticipato che il mercato consumer dei computer portatili reggerà nel 2009.

La Federal Deposit Insurance Corp (Fdic), secondo quanto emerge da documenti depositati al tribunale fallimentare del Delaware, potrebbe chiedere "danni significativi" a Washington Mutual WAMUQ.PK, l'istituto che ha fatto ricorso alla procedura per la protezione dai creditori. La Fdic ha garantito i 4,4 miliardi di depositi di WaMu, subito prima che gli asset della banca venissero ceduti a JP MORGAN (JPM.N: Quotazione ) per 1,9 miliardi di dollari.

In calendario c'è una raffica di risultati trimestrali; a mercati chiusi, fra gli altri, toccherà a YAHOO (YHOO.O: Quotazione ) e APPLE (AAPL.O: Quotazione ).

I titoli in evidenza oggi:

* La conglomerata industriale 3M (MMM.N: Quotazione ) ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione, escludendo le poste straordinarie, di 1,42 dollari, meglio degli 1,38 dollari attesi.

* CATERPILLAR (CAT.N: Quotazione), colosso dei mezzi pesanti, ha archiviato il trimestre con un utile per azione di 1,39 dollari, due cent inferiori alle stime degli analisti. Il gruppo, inoltre, ha detto di attendersi un utile per azione 2008 di circa 6 dollari, contro 6,03 dollari attesi dal mercato. Caterpillar ha anticipato un rallentamento della crescita mondiale al 2,8% nel 2008 dal 3,8% del 2007 e detto di attendersi vendite 2009 in linea con quelle di quest'anno. Continua...