BORSA USA - Indici poco mossi, male i bancari, rialzi tra i tech

NEW YORK, 20 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso zavorrato dall'andamento negativo dei titoli finanziari dopo il tiepido debutto del nuovo piano della Fed per sostenere i finanziamenti al consumo e alle imprese.

La pesantezza dei finanziari è controbilanciata dalle attese degli investitori per un ritorno delle operazioni di M&A dopo le indiscrezioni stampa di trattative di Ibm per acquisire la rivale Sun Microsystems.

Tra i bancari JPMorgan (JPM.N: Quotazione) è in calo del 5% circa, mentre Bank Of America (BAC.N: Quotazione) perde il 10%. Sia l'indice KBW Bank e l'S&P financial .GSPF sono in discesa di quattro punti percentuali circa.