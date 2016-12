Wall Street - Stocks to watch del 20 agosto

NEW YORK, 20 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

Settore minerario sotto i riflettori dopo che Rio Tinto (RIO.L: Quotazione ) ha comunicato una caduta del 54% dell'utile semestrale, risultato in linea con le attese. Rio Tinto ha fatto sapere di essere più ottimista sul futuro, dopo aver tagliato il 15% della forza lavoro.

L'agenda macroeconomica prevede le richieste di sussidi alla disoccupazione, viste in lieve calo a 550.000 unità, il leading indicator di luglio, stimato in crescita dello 0,6%, e l'indice della Fed di Filadelfia di agosto, che dovrebbe segnare -2 da -7,5 del mese precedente.

I titoli in evidenza oggi:

* SEARS HOLDING CORP (SHLD.O: Quotazione ) ha chiuso il secondo trimestre fiscale (terminato l'1 agosto) con una perdita per azione di 79 cent, rispetto a un utile di 50 cent di un anno prima. Escludendo le poste straordinarie, la perdita è stata di 17 cent per azione. Gli analisti si attendevano un utile di 35 cent.

* NETAPP (NTAP.O: Quotazione) ha perso il 3,5% nelle contrattazioni di after-hours, sebbene la società attiva nei prodotti per l'archiviazione dati abbia chiuso il primo trimestre fiscale con utile per azione superiore alle stime (escludendo le poste straordinarie, 22 cent contro 20). Il mercato ha bocciato la nomina del nuovo Ceo e, soprattutto, la mancata indicazione di un outlook sul trimestre in corso.