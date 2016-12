Borsa Usa positiva con energetici, più cautela su tecnologici

NEW YORK, 20 ottobre (Reuters) - La borsa Usa viaggia in territorio positivo, sostenuta dagli energetici sulla scia di commenti positivi di un broker che hanno innescato la caccia all'affare nel settore, di recente tartassato dalle vendite.

Il Nasdaq resta però un passo indietro sui timori per la spesa in tecnologia, che affossano alcuni titoli come Research In Motion RIM.TO RIMM.O, il produttore del BlackBerry, in calo dell'8%.