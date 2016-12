Wall Street - Stocks to watch del 20 agosto

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - Si preannuncia una partenza finalmente positiva per la borsa statunitense, dopo le ingenti perdite della vigilia sui timori legati a inflazione e crisi del credito.

In una giornata priva di appuntamenti sul versante macroeconomico e con LIMITED BRANDS LTD.N unica società dell'S&P 500 a rendere noti i conti trimestrali, l'attenzione degli investitori potrebbe concentrarsi sull'andamento delle quotazioni del petrolio Usa.

Intorno alle 13,30 i prezzi scambiano in area 115 dollari il barile, rendendosi protagonisti di un rimbalzo che dovrebbe offrire supporto ai titoli energetici.

I titoli in evidenza oggi:

* Al centro dell'attenzione ci sarà anche LEHMAN BROTHERS LEH.N dopo che ieri il titolo ha ceduto l'11%, afflitto sia dal clima di sfiducia instauratosi sulla scia del nuovo tracollo di Fannie e Freddie, sia dal report di JpMorgan, che stima nel terzo trimestre svalutazioni per 4 miliardi di dollari, legate all'esposizione a mutui ad alto rischio.

* Secondo Lehman Brothers GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione) avrà bisogno di ricorrere ad un aumento di capitale di 7,3 miliardi di dollari per raggiungere adeguati livelli di liquidità nel 2009. La banca d'affari vede una perdita per azione di 15,68 dollari nel 2008, rispetto alla precedente stima per un rosso di 14,51 dollari.