Wall Street - Stocks to watch del 20 ottobre

NEW YORK, 20 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

E ancora più positivamente sono stati accolti i risultati di CATERPILLAR (CAT.N: Quotazione ), che ha superato le attese sul terzo trimestre e fornito un outlook sul 2009 molto positivo. Il titolo del produttore di mezzi per il movimento terra balza del 4,6% nel pre-market.

COCA-COLA (KO.N: Quotazione), invece, ha un po' deluso, in quanto non ha superato le aspettative, chiudendo il periodo con un utile per azione di 81 cent: il titolo perde l'1,2% nel pre-market.