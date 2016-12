Wall Street - Stocks to watch del 20 marzo

NEW YORK, 20 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

In assenza di dati macroeconomici e trimestrali in agenda, la seduta dovrebbe vivere ancora sull'onda dei timori per gli effetti inflazionistici della decisione della Federal Reserve di acquistare bond a lungo termine.

Attesa per il discorso che il presidente della Fed, Ben Bernanke, terrà sul tema "La crisi finanziaria e la comunità delle banche".

Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna 2,20 punti (+0,28%), il derivato sul Nasdaq NDc1 sale di 1 punto (+0,08%) e il contratto a giugno sul Dow Jones DJc1 avanza di 47 punti (+0,63%).

I titoli in evidenza oggi:

* Il produttore di stampanti XEROX CORP (XRX.N: Quotazione) ha lanciato un profit warning sui risultati del primo trimestre. Il gruppo ha anticipato che l'utile per azione dei primi tre mesi dell'anno sarà compreso fra 3 e 5 cent, rispetto a 16-20 cent stimati in precedenza. Gli analisti, secondo Reuters Estimates, si attendevano un utile per azione di 17 cent. Xerox ha comunicato che, alla luce della debolezza del quadro economico, punta a tagliare costi per 300 milioni di dollari.

* La società specializzata in cura della pelle Stiefel Laboratories sta valutando di mettersi in vendita, un deal valutato in oltre 3 miliardi di dollari. E' quanto scrive il Wall Street Journal, indicando come potenziali compratori JOHNSON & JOHNSON (JNJ.N: Quotazione), Novartis NOVN.VX e GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione). Il colosso del private equity BLACKSTONE GROUP (BX.N: Quotazione) ha in portafoglio una quota di minoranza di Stiefel, che, secondo una fonte vicina al dossier, è stata messa in vendita.

* La società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline ha venduto un'ulteriore quota di QUEST DIAGNOSTICS (DGX.N: Quotazione) per 256 milioni di dollari.