Wall Street - Stocks to watch del 20 aprile

NEW YORK, 20 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street perdono più dell'1% indicando un'apertura in calo, appesantiti dal tono negativo di Bank of America dopo i dati.

Il mercato è cauto anche in vista della conclusione dell'ultimo round di risultati societari.

Secondo Nouriel Roubini, professore dell'università Stern School of Business di New York e presidente della società indipendente di analisi economica, RGE Monitor, il mercato azionario potrebbe non aver raggiunto il fondo.

"Sono ancora cauto e ribassista", ha detto l'economista che ha previsto molto della crisi attuale. "Penso che siamo più vicini al punto di minimo rispetto a un anno prima, ma questo è un rally in un mercato ribassista".

Alle 13,50 il futures sullo S&P 500 SPc1 è in calo dell'1,37%, quello sul Dow Jones DJc1 dell'1,22%, sul Nasdaq NDc1 dell'1,63%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Bank of America Corp (BAC.N: Quotazione) ha annunciato utili del primo trimestre a 4,2 miliardi di dollari e perde quasi l'1% negli scambi del preborsa. La banca ha detto che continua a trovarsi di fronte a "sfide estremamente difficili", soprattutto a causa del deterioramento del credito.