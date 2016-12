BORSA USA, indici contrastati, Microsoft sostiene Nasdaq

NEW YORK, 19 giugno (Reuters) - L'azionario Usa è contrastato con il Dow .DJI poco mosso e il Nasdaq .IXIC in rialzo grazie a Microsoft (MSFT.O: Quotazione ) sostenuto dai commenti positivi di Goldman Sachs.

Apple Inc (AAPL.O: Quotazione) in deciso rialzo il giorno in cui è arrivato alla distribuzione il nuovo iPhone. AT&T Inc (T.N: Quotazione) ha annunciato di aver ricevuto prenotazioni per centinaia di migliaia di esemplari del nuovo telefono mobile Apple.