Wall Street balza su finanziari dopo piani stabilità governo

NEW YORK, 18 settembre (Reuters) - Prosegue il rally sul mercato azionario Usa guidato dai finanziari dopo che il governo ha svelato il piano per riassorbire gli asset problematici e posto una sospensione temporanes sulle vendite allo scoperto.

Il rally odierno segue quello della vigilia quando gli indici di Wall Street hanno messo a segno la migliore performance giornaliera degli ultimi sei giorni e vede in primo piano i rialzi dei bancari come Bank of America (BAC.N: Quotazione), numero due in Usa, in crescita del 21%, in testa al Dow e il secondo migliore andamento nell'S&P 500.