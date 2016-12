Wall Street - Stocks to watch del 19 agosto

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

Warren Buffett ha scritto, in un articolo sul New York Times, che l'economia Usa è uscita dalla sala di rianimazione e sembra aver imboccato la strada del recupero, ma lentamente.

L'assenza di dati macroeconomici in agenda dovrebbe determinare una focalizzazione sulle trimestrali.

I titoli in evidenza oggi:

* Il produttore di mezzi agricoli DEERE & CO (DE.N: Quotazione) ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione di 99 cent, molto meglio dei 56 cent attesi dagli analisti. Il gruppo ha detto di attendersi per il 2009 un calo delle vendite del 21%. Il titolo Deere sale del 2,7% nel pre-market.