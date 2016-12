Wall Street - Stocks to watch del 19 ottobre

* GOOGLE (GOOG.O: Quotazione ) ha fatto sapere che sono oltre 2 milioni le aziende che utilizzano il suo software per ufficio online. Oggi sarà inoltre il giorno del lancio di una campagna pubblicitaria finalizzata a sottrarre clienti a Microsoft (MSFT.O: Quotazione ) e Ibm (IBM.N: Quotazione ). * E' di 500 milioni di dollari la somma che divide GENERAL ELECTRIC (GE.N: Quotazione ) e VIVENDI (VIV.PA: Quotazione ), in trattative sul prezzo che dovrebbe ricevere il gruppo francese per la sua quota in Nbc Universal, ha scritto ieri il Wall Street Journal. Il prezzo chiesto da Vivendi è superiore alle attese anche a causa dell'apprezzamento dell'euro.

* La numero due statunitense per la produzione di giocattoli HASBRO HAS.N ha chiuso il terzo trimestre in linea con le attese, con un utile per azione a 0,99 dollari confrontabile con il consensus Reuters a 0,93 dollari. * CITIGROUP (C.N: Quotazione) potrebbe essere costretta a vendere la sua unità messicana Banamex dopo il salvataggio messo in campo dal governo americano. I governi stranieri non potrebbero infatti detenere quote nelle banche messicane, si legge sulla Cnbc online. La perdita per Citi potrebbe aggirarsi sui 20 miliardi di dollari.