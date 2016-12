BORSA USA in calo con tech, materie prime e immobiliare

NEW YORK, 19 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in ribasso, frenati dalla flessione delle società tecnologiche e di quelle legate alle materie prime.

La decisione di Bank of America-Merrill Lynch di tagliare le previsioni di crescita del settore dei semiconduttori nel 2010 pesa sui tecnologici. In particolare, Intel Corp (INTC.O: Quotazione ) lascia sul terreno circa cinque punti percentuali, mentre Texas Instruments TXN.N cede il 4% circa e Marvell Technology Corp (MRVL.O: Quotazione ) il 6% circa.

I gruppi che operano nel settore sanitario non soffrono l'arrivo al Senato Usa del testo della legge di riforma da 849 miliardi di dollari, finalizzato ad ampliare la platea di quanti beneficiano dei servizi sanitari. Fanno eccezione le aziende che dovrebbero risentire dell'introduzione a sorpresa di un'imposta del 5% sui trattamenti cosmetici, come Allergan (AGN.N: Quotazione) e Medicis Pharmaceutical Corp MRX.N, in calo del 2% circa.