BORSA USA-Indici crescono su ottimismo per ripresa economica

NEW YORK, 19 giugno (Reuters) - Wall Street avanza, sostenuta dai dati americani diffusi ieri, migliori delle attese, che hanno riportato gli investitori sui mercati per il secondo giorno consecutivo. Gli analisti avvertono però che la fiducia resta debole.

Il Fondo monetario internazionale oggi ha sottolinato il miglioramento dei fondamentali. Il direttore John Lipsky ha dichiarato che il fondo potrebbe alzare le proprie previsioni di crescita per il 2010 sull'economia globale e che i segnali di declino della produzione mondiale stanno rallentando.

"In generale i dati economici che abbiamo visto nei mesi scorsi indicano che l'economia sta recuperando e che la maggior parte degli indicatori è meno negativa", ha detto Michael Sheldon, analista di RDM Financial a Westport, Connecticut.

"Non abbiamo ancora visto, però, un dato economico che indichi che la crescita ha effettivamente preso piede", aggiunge Sheldon spiegando che si potrà verificare un pull-back dei prezzi nelle prossime settimane.

Tra i titoli in evidenza Microsoft (MSFT.O: Quotazione) che scambia a +3,32% dopo che Goldman Sachs ha aggiunto il titolo nella lista dei suoi "conviction buy" americani sulla scia di un miglioramento del fatturato, offuscando un giudizio deludente per Research in Motion RIM.TO, che produce BlackBarry.