Wall Street - Stocks to watch del 19 settembre

LONDRA, 19 settembre (Reuters) - I futures azionari Usa viaggiano in rialzo, indicando una nuova reazione positiva di Wall Street alle ipotesi di un piano di salvataggio del settore creditizio e alle notizie della temporanea sospensione delle vendite allo scoperto sui titoli finanziari.

Il segretario al Tesoro Usa, Henry Paulson e il presidente della Fed, Ben Bernanke, lavoreranno durante il weekend con il Congresso su un piano per la gestione degli asset "tossici" che stanno soffocando il sistema finanziario.

Le borse asiatiche ed europee hanno reagito con entusiamo alle notizie con i titoli finanziari in gran rispolvero sulle iniziative in Gran Bretagna e Irlanda sulle vendite allo scoperto.

Anche la Sec Usa è intervenuta in questa direzione decidendo di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto per 799 titoli finanziari per proteggere investitori e i mercati