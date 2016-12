Borsa Usa gira in positivo trainata da energia, banche

NEW YORK, 19 maggio (Reuters) - La borsa americana vira in positivo dopo una partenza fiacca dovuta al dato deludente sui nuovi cantieri in America.

In luce dopo i risultati Saks SKS.N, +22%, e American Apparel APP.A, -20%. Attesa per quelli di Hewlett-Packard (HPQ.N: Quotazione ) e Medtronic (MDT.N: Quotazione ).

Ancora: rialzo del 2% per Ford Motor (F.N: Quotazione), che secondo il New York Times non dovrà tagliare drasticamente il numero delle proprie concessionarie, come invece saranno costrette a fare General Motors (GM.N: Quotazione) e Chrysler.