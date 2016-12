Borsa Usa riduce perdite con energia, tlc, in calo banche, tech

NEW YORK, 19 febbraio (Reuters) - Wall Street prova a risalire la china dalle perdite della mattinata in una seduta con scambi ridotti e segnata dai nuovi timori del mercato sull'economia e sulle incerte prospettive del settore bancario.

"Il mercato comprende la posizione in cui si trovano le banche: possono diventare insolventi ma sono comunque importanti per l'economia e per gli interventi della Fed per contrastare la crisi", dice Rob Stein, managing partner di Astor Asset Managementi a Chicago.