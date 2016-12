BORSA USA accelera con petroliferi, male Deere e Alcoa

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in rialzo, spinti dai titoli energetici.

La corsa degli energetici pone in secondo piano le preoccupazioni per la solidità della ripresa economica a livello mondiale, che hanno pesato sulle borse asiatiche ed europee.

La società biotecnologica italiana Gentium GENT.O precipita (-10% circa) dopo aver comunicato i risultati dei test sperimentali di un farmaco per la cura di una malattia che provoca l'occlusione delle vene. Il mercato in una fase iniziale aveva accolto positivamente i risultati: il titolo nel pre-market era in netto rialzo. Una lettura più attenta degli esiti dei test, però, ha evidenziato che l'obiettivo principale della sperimentazione non è stato raggiunto.