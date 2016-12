Borsa Usa mista prima di Fed,bene Nasdaq con Sun,Dow giù con Ibm

Vento in poppa anche per ORACLE ORCL.O, che annuncerà i risultati del terzo trimestre fiscale dopo la chiusura della borsa.

Toniche le banche e in particolare Goldman Sachs (GS.N: Quotazione), che nei prossimi giorni potrebbe presenterà un'offerta da oltre 600 milioni di dollari per delistare USJ Co Ltd 2142.T, società attiva nella gestione del parco a tema degli Universal Studios.