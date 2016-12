BORSA USA arretra su petrolio e Ibm, occhio a decisioni Fed

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - Wall Street avanza in deciso ribasso, con i titoli energetici abbattuti dal calo del prezzo del greggio, mentre gli investitori si mantengono cauti in vista della conclusione della riunione di politica monetaria della Federal Reserve.

Più ridotte le perdite del Nasdaq, contrastate dal balzo del 54% di Sun Microsystems JAVA.O sulla scia dell'indiscrezione riportata dal Wall Street Journal sulle trattative in corso con Ibm (IBM.N: Quotazione) per l'acquisto della produttrice di computer per almeno 6,5 miliardi di dollari.

Sul fronte opposto Ibm, capofila dei tecnologici con oltre 120 miliardi di dollari di capitalizzazione sul mercato, cede quasi il 2,5%, pesando sul Dow insieme a Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione), in calo del 3%.

"In questi giorni gli accordi su fusioni e acquisizioni sono incoraggianti, ma Ibm è una compagnia incredibilmente forte, mentre Sun Micro è molto debole", commenta Dan Greenhaus, analista di mercato di Miller Tabak & Co a New York.

Intorno alle 16,00 il Dow Jones .DJI lascia sul terreno l'1,24% a 7.305.62 punti, lo Standard & Poor's 500 .SPX lo 0,95% a 770,73, mentre il Nasdaq .IXIC cede lo 0,4% a 1456,24 punti.

Si respira un'aria di cautela tra gli investitori in attesa di conoscere in serata le decisioni scaturite dalla riunione di politica monetaria della Federal Reserve.

Pesano sul tono del mercato anche le preoccupazioni per il furore scatenato nei cittadini americani dalla notizia dei bonus pagati ai manager di American International Group (AIG.N: Quotazione).

Sul Nasdaq buona performance di Apple (AAPL.O: Quotazione), in rialzo dello 0,7% a 100,39 dollari, e di Adobe (ADBE.O: Quotazione), che sale di oltre il 7% a 20,48 dollari.

E' invece in calo di oltre il 2,6% a 23,24 dollari Morgan Stanley (MS.N: Quotazione), sulla scia dell'ammissione sulla necessità di ottenere maggiore capitale.