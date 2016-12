Borsa Usa torna in calo dopo veloce recupero, seduta volatile

NEW YORK, 18 febbraio (Reuters) - Wall Street tenta il rimbalzo grazie al recupero dei titoli tecnologici a maggiore capitalizzazione ma torna poi in territorio negativo.

Dopo i minimi dei tre mesi raggiunti in mattinata, il mercato è andato alla ricerca dei titoli maggiormente penalizzati nelle ultime sedute in una giornata volatile e incerta sul giudizio relativo al piano dell'amministrazione Obama finalizzato a stabilizzare il mercato immobiliare.

"Il mercato sta valutando il piano di stimolo e il piano sui pignoramenti e sta cercando di capire se si sta andando o no nella giusta direzione", commenta Giri Cherukuri, responsabile del trading a OakBrook Investments.

Proprio oggi i dati sui nuovi cantieri e sui permessi di costruzione negli Usa hanno rivelato una contrazione a minimi storici del settore casa. L'indice Dow Jones sulla costruzione di case dopo il forte calo iniziale recupera terreno e limita il ribasso al 3,8%.

Nel comparto finanziario Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) segna un calo di oltre il 2% dopo che la CNBC ha detto che i partner della banca Usa sono stati costretti a prendere a prestito fondi per il rimborso dei margini.

Balza del 30% MBIA (MBI.N: Quotazione), numero uno al mondo nelle assicurazioni dei bond, dopo l'annuncio che separerà l'attività sulla finanza pubblica in una nuova entità e che inoltre non utilizzerà più strumenti derivati per garantire le proprie assicurazioni in tutti i suoi business.

Proseguono le perdite per Caterpillar (CAT.N: Quotazione) e per Deere & Co (DE.N: Quotazione), dopo i risultati trimestrali inferiori alle attese e una revisione delle previsioni di quest'ultima.

US Steel (X.N: Quotazione) cede il 7% circa sulla scia del taglio del target price a 23 da 25 dollari da parte di Ubs che per il 2009 ha stimato risultati in perdita ed ha evidenziato problemi di liquidità.

Intorno alle 19,45 il Dow Jones .DJI cede lo 0,28%, lo Standard & Poor's 500 .SPX lo 0,4% e il Nasdaq .IXIC lo 0,16%.