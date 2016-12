Wall Street - Stocks to watch del 18 maggio

NEW YORK, 18 maggio (Reuters) - I risultati migliori delle attese di Lowe's (LOW.N: Quotazione ) portando i futures sull'azionario Usa in territorio positivo.

* LOWE'S (LOW.N: Quotazione) ha annunciato i conti del primo trimestre che vedono un utile per azione di 32 cent (25 cent l'attesa degli analisti) e vendite in calo dell'1,5%. Per il secondo trimestre la società vede un'eps tra 51 e 55 cent (50 cent la stima degli analisti), mentre per l'intero anno tra 1,13 e 1,25 dollari (1,11 la stima). Il titolo nel preborsa balza del 12%.