Wall Street volatile non riesce a superare timori su banche Usa

NEW YORK, 18 settembre (Reuters) - Smentendo un buon avvio l'azionario Usa si è girato in negativo per oltre un'ora non riuscendo a liberarsi dai timori sul futuro dei big della finanza Usa, recuperando poi la parità attorno alle 19 italiane.

La mattina si era aperta in positivo, soprattutto grazie alle forti iniezioni di liquidità viste anche oggi da parte della grandi banche centrali. Poi le vendite sono tornate a prevalere sulle incertezze per la vicenda Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) - in nettissima discesa malgrado le ipotesi di un merger con Wachovia WB.N - e timori anche sulla capacità di sopravvivere da sola della stessa Goldman Sachs (GS.N: Quotazione).

Alle 19,25 italiane tuttavia tutti gli indici appaiono sopra i minimi e il Dow Jones industriale torna in nero e sale .DJI dello 0,1%, mentre lo Standard & Poor's 500 .SPX è attorno allo zero e anche il Nasdaq Composito .IXIC è piatto.

Timido segno negativo per il paniere dei finanziari che cede 0,07% a 244 dopo un minimo a quota 230, mentre gli operatori guardano con molta attenzione all'indice Cboe della volatilità - il barometro della paura - che in corso di seduta ha toccato a quota 42,16 i massimi dall'ottobre 2002.