Borsa Usa positiva grazie a rassicurazioni da risultati HP

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - Dopo un avvio altalenante le blue-chip statunitensi si portano in territorio saldamente positivo grazie ai buoni risultati riportati da Hewlett Packard (HPQ.N: Quotazione).

Il primo produttore mondiale di computer sale dell'11% dopo aver previsto per il prossimo anno utili superiori alle attese. HP può contare sulle entrate legate ai servizi e ai prodotti per le stampanti per attutire l'impatto del rallentameto globale.

Le rassicuranti previsioni di Hewlett Packard - che rientra nell'indice Dow Jones - hanno controbilanciato le preoccupazioni per lo scenario economico mondiale e l'incerta sorte di un pacchetto di aiuti per i produttori di auto.

Il segretario al Tesoro Usa Henry Paulson ha detto che il fallimento di un produttore di auto americano non sarebbe una buona notizia aggiungendo però che i 700 miliardi di fondi per il salvataggio dei mercati finanziari non vanno usati per evitarlo.

Attorno alle 17 italiane, il Dow Jones .DJI sale dell'1,42%,, lo S&P 500 .SPX dello 0,95% e il Nasdaq .IXIC dello 0,40%.

Il titolo General Motors (GM.N: Quotazione) scende dell'8,8%. Sulla scia di HP le azioni di Apple Inc (AAPL.O: Quotazione) e IBM (IBM.N: Quotazione) salgono del 2% circa.

"La notizia di HP è certamente positiva. Non siamo nella situazione di inizio ottobre. C'è quantomeno qualche piccola certezza sul fatto che il sistema finanziario non sia sull'orlo del fallimento", commenta Michael Church di Church Capital Management a Philadelphia.

Guadagna il 5% circa Home Depot (HD.N: Quotazione). La prima catena mondiale di negozi per il bricolage ha registrato utili trimestrali superiori alle attese riuscendo a contenere i costi a fronte di vendite in rallentamento.

A picco XTL Biopharmaceuticals Ltd (XTLB.O: Quotazione), il cui titolo affonda di oltre il 90%, dopo che in un test intermedio la bicifadina, composto di punta destinato alla cura del dolore nelle neuropatie diabetiche, si è dimostrata incapace di raggiungere lo scopo chiave della sperimentazione.

Una perdita trimestrale superiore alle attese per il grande magazzino di alta gamma Saks Inc SKS.N pesa sulle azioni dei retail del lusso come la catena di gioiellerie Tiffany & Co (TIF.N: Quotazione). Saks cede il 15% circa, Tiffany l'1,7%.