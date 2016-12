BORSA USA tonica, aiuta ottimismo per Lowe's, commenti broker

NEW YORK, 18 maggio (Reuters) - Borsa Usa in deciso rialzo in mattinata sull'ottimismo per un rallentamento della crisi economica, incoraggiato dai buoni risultati trimestrali e dal miglioramento delle stime da parte di Lowe's (LOW.N: Quotazione).

I dati della catena Usa hanno agito da catalizzatore per gli investitori impazienti di sostenere il rimbalzo del mercato dai minimi di 12 anni segnati a inizio marzo.

I commenti positivi dei broker su titoli come Bank of America (BAC.N: Quotazione), +12%, e il balzo delle quotazioni del petrolio contribuiscono a dare slancio alla borsa. Goldman ha alzato la sua raccomandazione su Bank of America a "buy" mentre Citigroup ha detto che ora si apsetta che la banca chiuda il secondo trimestre in utile invece che in perdita.

Lowe's sale di oltre il 6% e sulla sua scia anche la rivale Home Depot (HD.N: Quotazione) guadagna più del 5% alla vigilia della trimestrale.

"I numeri di Lowe's arrivano in un momento in cui il mercato sta cercando di rimbalzare e mostrano che le spese per consumi in generale sono state un po' più forti di quanto anticipato", commenta Steve Goldman, market strategist di Weeden & Co a Greenwich, Connecticut.

Intorno alle 17,00 italiane il Dow Jones .DJI sale dell'1,87%, lo Standard & Poor's 500 .SPX dell'1,79% e il Nasdaq .IXIC dell'1,5%.

Boeing (BA.N: Quotazione) avanza del 2,5% beneficiando della promozione di Goldman Sachs a "neutral" da "sell".

Sul Nasdaq brilla Qualcomm (QCOM.O: Quotazione) con un progresso del 3% circa dopo commenti positivi dei broker sul settore semiconduttori.