Wall Street - Stocks to watch del 18 agosto

NEW YORK, 18 agosto (Reuters) - La partenza della borsa Usa si preannuncia positiva, con i futures sugli indici azionari di Wall Street trascinati al rialzo dal raffreddamento del prezzo del greggio e dai risultati di Lowe's (LOW.N: Quotazione ). La società attiva nella rivendita di articoli per la casa ha registrato nel secondo trimestre un calo dei profitti inferiore alle attese.

In mattinata i contratti sugli indici erano stati spinti all'ingiù da una fiammata del petrolio oltre i 115 dollari al barile sui timori che la tempesta tropicale Fay potesse danneggiare la produzione di petrolio e gas nel Golfo del Messico. Nel primo pomeriggio il derivato sul greggio Usa è in calo, poco sopra 113 dollari

L'elenco degli indicatori economici in programma oggi prevede il dato della National Association of Home Builders (Nahb) sulla fiducia dei promotori immobiliari nel mese di agosto.

* GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione ) ha avuto contatti preliminari per la vendita del marchio Hummer con Hunan Changfeng Motor 600991.SS, società specializzata nella produzione di Suv, ma la casa automobilistica cinese ha deciso di non proseguire le trattative, ha riferito una fonte vicina alla situazione.

* L'AD di GENERAL ELECTRIC (GE.N: Quotazione), Jeff Immelt, ha dichiarato alla tv Cnbc che "il mercato resta difficile", ma che, riguardo agli obiettivi del terzo trimestre, non vede "grandi differenze rispetto a quanto annunciato a metà luglio". Secondo Immelt per le società con liquidità e bilancio solido quello attuale sarà lo scenario migliore per una decina di anni per fare affari.