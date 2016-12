Wall Street - Stocks to watch del 18 marzo

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

L'attesa dei mercati è focalizzata sulla conclusione della riunione del comitato di politica monetaria della Federal Reserve. Le previsioni sono per una conferma dei tassi di riferimento allo 0-0,25%, ma l'attenzione sarà concentrata soprattutto sul testo del comunicato che accompagnerà la decisione sul costo del denaro, per soppesare le stime della banca centrale sulla crescita economica e per valutare le indicazioni sul lasso di tempo in cui i tassi resteranno al livello attuale.

L'agenda macroeconomica prevede il dato sui prezzi al consumo di febbraio, stimati in crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente e invariati su base tendenziale. La componente core è vista in rialzo dello 0,1% congiunturale e dell'1,7% annuo. In calendario anche il dato sui salari reali di febbraio, previsti in calo dello 0,1%, e il deficit dei conti correnti del quarto trimestre, stimato in calo a 137 miliardi di dollari.

A mercati chiusi, ORACLE ORCL.O comunicherà i risultati del terzo trimestre fiscale.

Attorno alle 13,10 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc2 perde 6,40 punti (-0,83%), il derivato sul Nasdaq NDc2 arretra di 4,25 punti (-0,36%) e il contratto a giugno (nuovo benchmark) sul Dow Jones DJc2 lascia sul terreno 60 punti (-0,82%).

I titoli in evidenza oggi:

* SUN MICROSYSTEMS JAVA.O balza del 61,4% nelle contrattazioni di pre-market, dopo che il Wall Street Street Journal ha scritto che INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORP (IBM.N: Quotazione), in calo del 2,1%, è in trattative per acquisire il gruppo per almeno 6,5 miliardi di dollari.

* GENERAL MILLS (GIS.N: Quotazione) ha chiuso il terzo trimestre fiscale con un utile per azione, escludendo le poste straordinarie, di 79 cent, inferiore agli 88 cent attesi dagli analisti. Il gruppo ha alzato le previsioni sull'eps 2009 a 3,83-3,87 dollari, stima comunque più bassa dei 3,93 dollari attesi dagli analisti.