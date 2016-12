BORSA USA negativa su aperture cantieri e risultati tech

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in ribasso, depressi da un indicatore sul mercato immobiliare che è stato sorprendentemente negativo.

Fra gli altri titoli in evidenza, Ambac Financial ABK.N balza del 38% circa dopo aver annunciato che il capitale disponibile supera di gran lunga i livelli minimi di legge.

Hershey (HSY.N: Quotazione ) perde quasi due punti percentuali dopo aver confermato che sta valutando con Ferrero le opzioni per un'offerta d'acquisto per Cadbury CBRY.L.

Poco mossa Jp Morgan Chase & Co (JPM.N: Quotazione): secondo una fonte vicina alla materia, la banca d'affari domani annuncerà l'offerta d'acquisto da 1,7 miliardi di dollari per la metà di Cazenove che ancora non è in suo possesso.