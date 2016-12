Wall Street - Stocks to watch del 18 agosto

L'agenda prevede il dato sulle aperture di nuovi cantieri in luglio, stimate in crescita a 600.000 unità. In calendario anche i prezzi alla produzione, sempre del mese scorso, visti in calo dello 0,3% su mese e del 5,9% tendenziale (+0,1% e +2,8%, rispettivamente, le previsioni sulla componente core).

* HOME DEPOT (HD.N: Quotazione) ha archiviato il secondo trimestre con un utile per azione, escludendo le poste straordinarie, di 0,67 dollari. Gli analisti Reuters si attendevano un eps di 0,59 dollari. Home Depot stima per l'intero 2009 vendite in calo del 9% circa e si dice preoccupata per le condizioni del mercato immobiliare, per la crescita della disoccupazione e per la debolezza dell'economia. Il gruppo vede un utile per azione 2009 compreso in un range che va da piatto a in rialzo del 7% rispetto all'anno scorso.