Wall Street - Stocks to watch del 18 novembre

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

E' probabile, peraltro, che gli investitori prendano posizione soltanto dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici. L'agenda prevede l'indice dei prezzi al consumo di ottobre, visto salire dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre su base annua è stimato un calo dello 0,3% (+0,1% e +1,6%, rispettivamente, al netto di alimentari ed energia). In calendario anche i salari reali di ottobre, previsti in flessione dello 0,2%, e le aperture di nuovi cantieri sempre del mese scorso, stimate in crescita a 600.000 unità.