BORSA USA peggiora su timori recessione, S&P 500 sotto quota 800

NEW YORK, 17 febbraio (Reuters) - Peggiorano gli indici di borsa Usa spingendo l'indice Standard and Poor's 500 .SPX sotto gli 800 punti.

A preoccupare gli investitori è la possibilità che la recessione si stia aggravando e che gli sforzi per stabilizzare il sistema finanziario globale non siano efficaci. Poco dopo le 16 l'indice Dow Jones .DJI cede il 3,2%, l'S&P 500 il 3,6% e il Nasdaq .IXIC il 3,4%. L'indice manifatturero della Fed di New York è sceso a un nuovo minimo record in febbraio peggiorando a -34,65 da -22,2.