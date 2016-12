BORSA USA, indici in negativo appesantiti da banche e FedEx

NEW YORK, 17 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street scivolano ai minimi di seduta, dopo un avvio contrastato, appesantiti dai titoli bancari dopo che Standard and Poor's ha tagliato rating e giudizi su 22 banche americane. Pesano le dichiarazioni di FedEx (FDX.N: Quotazione ) che cede il 2,37% dopo aver annunciato a mercati chiusi che prevede risultati mediocri nel prossimi due trimestri.

I dati relativi al CPI americano di maggio avevano invece dato respiro ai mercati. L'inflazione negli Stati Uniti in maggio è aumentata dello 0,1% su mese, su un consensus dello 0,3%. Il dato ha mostrato però il calo più significativo dal 1950 su base annua.

Tra in evidenza Molecular Insight Pharma MIPI.O dopo l'annuncio che il suo farmaco Trofex potenzialmente può rintracciare e curare il cancro alla prostata anche in fase avanzata. Il farmaco è ancora in una fase iniziale della sperimentazione.