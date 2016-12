Wall Street,indici a -3% su paura per finanziari, Morgan S.-40%

Metabolizzato il salvataggio pubblico dell'assicuratore Aig (AIG.N: Quotazione), i cui titoli accusano oggi un pesante -45%, gli investitori si interrogano anche sulla nuova discesa in campo del dipartimento del Tesoro, che ha annunciato un piano di emissioni straordinarie di titoli a breve termine per un controvalore di 40 miliardi di dollari per compensare almeno in parte il maxi-prestito da 85 miliardi a favore di American International Group.