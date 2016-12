Wall Street - Stocks to watch del 17 ottobre

* Merrill Lynch MER.N, Wachovia vede il quarto trimestre con una perdita per azione di 1,15 dollari da una precedente stima di nero per 0,77 dollari. Sull'intero anno Wachovia ha ampliato la stime di perdita per azione a 13,89 dollari dalla precedente stima di -12,50 dollari per azione. * HONEYWELL (HON.N: Quotazione) ha chiuso il trimetsre con utili in rialzo del 20% a 0,97 dollari per azione e ricavi in crescita del 6%.