Wall Street - Stocks to watch del 17 agosto

NEW YORK, 17 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

* Il titolo LOWE'S COMPANIES (LOW.N: Quotazione) perde il 5,8% nelle contrattazioni di pre-market. La catena di negozi per il fai-da-te ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione di 51 cent, meno dei 54 cent attesi dagli analisti. Lowe's ha detto di vedere un calo delle vendite, nei punti vendita aperti da almeno un anno, del 6-10% nel terzo trimestre e del 7-9% nell'intero 2009. Il gruppo, inoltre, stima per il 2009 un utile per azione compreso fra 1,13 e 1,21 dollari, rispetto agli 1,50 dollari previsti dagli analisti.