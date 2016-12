BORSA USA - Wall Street recupera leggermente dopo Fed Filadelfia

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - Wall Street oscilla vicino alla parità negli scambi mattutini. Gli indici recuperano leggermente dopo i dati dell'indagine elaborata dalla Fed di Filadelfia sulla condizione industriale della regione mid-atlantica migliori delle attese. I dati macro relativi a nuovi cantieri e a sussidi settimanali di disoccupazione Usa, sostanzialmente in linea con le attese, non sembrano convincere i mercati che sono più sensibili ai risultati societari.

I nuovi sussidi di disoccupazione sono stati pari a 545.000 contro 557.000 della scorse settimana, e un consensus a 555.000.

I nuovi cantieri sono aumentati ad agosto al massimo da novembre scorso.

Tra i titoli in evidenza FedEx (FDX.N: Quotazione) che ha pubblicato un utile netto in calo del 53% nel primo trimestre e ha confermato il target per il 2009.

Morgan Stanley ha abbassato il rating del settore retail a "in line" da "attractive" e tagliato le stime per il 2010 delle catene di supermercati Safeway SWY.N, Seervalue (SVU.N: Quotazione) e Kroger (KR.N: Quotazione) al di sotto del consensus.

Balza del 6% Foster Wheeler FWLT.O a "buy" da "neutral" che ha motivato l'upgrade dicendo che la società trarrà beneficio dai progetti di un impianto di liquefazione del gas naturale in Australia.

MGM Mirage (MGM.N: Quotazione) ha detto che le cause per frode intentate contro la società nelle ultime settimane sono senza fondamento.

DuPont (DD.N: Quotazione) sia aspetta un aumento delle vendite che aiuti la società a uscire dalal crisi. In particolare la produzione in Cina e India si è adeguata per incontrare la domanda locale invece di limitarsi ad esportare dall'Europa.