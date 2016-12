BORSA USA - Indici in recupero dopo trimestrali,giù GE, bene Ibm

NEW YORK, 16 luglio (Reuters) - Wall Street prosegue gli scambi pomeridiani debole anche se in recupero con il Dow Jones .DJI che annulla le iniziali perdite e passa in territorio positivo e Nasdaq e S&P che tentano di seguirne la scia.

Il mercato non nasconde i timori sulla qualità dei risultati societari dopo i deludenti dati di General Electric (GE.N: Quotazione) e Bank of America (BAC.N: Quotazione) e si prende una pausa di riflessione dopo il rally delle ultime quattro sedute.

Le speranze, in parte deluse, erano per risultati societari coerenti con gli ultimi positivi bilanci come quelli di Intel (INTC.O: Quotazione) e Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) dei giorni scorsi.

Bank of America BAC.MI ha annunciato un calo degli utili e Citigroup (C.N: Quotazione) si è affidata all'accordo nel brokerage tra la controllata Smith Barney e l'omologa divisione di Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) per evitare una perdita. La prima perde il 2% mentre Citi viaggia sulla parità.

Generale Electric è in ribasso del 6% circa trascinando l'indice S&P degli industriali .GSPI in calo dell'1,4%.

Sul Nasdaq .IXIC male Google (GOOG.O: Quotazione) sulla scia del forte calo della pubblicità che ha impattato la crescita dei ricavi del famoso motore di ricerca su Internet.

Non manca tuttavia qualche notizia positiva come quella riportata ieri a borsa chiusa da Ibm (IBM.N: Quotazione) che ha annunciato un utile del secondo trimestre migliore delle attese, alzandone l'outlook per l'intero anno.

Il titolo balza del 3,6% registrando la migliore performance del Dow, nonostante le perplessità degli analisti per via dei ricavi sotto le stime annunciati dalla società.