BOrsa Usa positiva, bene i tech e Home Depot, giù Alcoa

NEW YORK, 17 marzo (Reuters) - Borsa Usa in rialzo, il Nasdaq in particolare, spinto dal recupero dei titoli tecnologici dopo le forte vendite di ieri.

Nel Dow in luce Home Depot (HD.N: Quotazione ) (+5%) dopo i dati del governo sull'avvio di nuovi cantieri, che hanno mostrato un inatteso balzo in febbraio.

Scendono invece i titoli dei produttori di alluminio trainati da Alcoa (AA.N: Quotazione) (-9,6%), che ieri sera ha annunciato il taglio del dividendo trimestrale a 3 centesimi da 17 per arginare la forte flessione della domanda di alluminio. La società ha anche varato l'emissione di azioni e titoli convertibili per un valore di 1,1 miliardi di dollari e ha ridotto le previsioni di spesa per il 2010. L'indice Dow Jones U.S. Aluminum perde l'8%.