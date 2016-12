Wall Street - Stocks to watch del 17 giugno

NEW YORK, 17 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono attorno alla parità, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

E' probabile, però, che gli investitori prendano posizione soltanto dopo la pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo di maggio alle 14,30 italiane. Le previsioni sono per un incremento dello 0,3% rispetto al mese precedente e per un calo dello 0,9% su base tendenziale. Al netto di alimentari ed energia, l'inflazione è vista in rialzo dello 0,1% su mese e dell'1,8% annuo.