Wall Street - Stocks to watch del 17 aprile

NEW YORK, 17 aprile (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono contrastati ma guadagnano terreno dopo i risultati migliori delle attese di Citigroup, che vola nel preborsa, e General Electric.

Sul fronte macro attesa per il dato sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, in agenda alle 15,55 italiane, che dovrebbe mostrare un rialzo per il secondo mese consecutivo.