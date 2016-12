BORSA USA - Indici in calo, pesano Bank of America, GE e Google

NEW YORK, 16 luglio (Reuters) - Wall Street è in lieve ribasso dopo aver cambiato più volte di segno nei primi scambi della seduta.

Pesano sui listini General Electric (GE.N: Quotazione ) e Google (GOOG.O: Quotazione ) in calo rispettivamente del 5% e del 2,8% dopo aver annunciato risulatti trimestrali deludenti.

Bank of America (BAC.N: Quotazione) perde oltre il 2% nonostante i discreti risultati annunciati nel secondo trimestre. L'AD Kenneth Lewis ha dichiarato che si aspetta di raggiungere nel prossimo mese una soluzione con il governo Usa sulle perdite per 118 milioni di dollari. Lewis ha anche specificato che la banca desidera restituire il prestito Tarp in tempi brevi.