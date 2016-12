Wall Street - Stocks to watch del 16 gennaio

NEW YORK, 16 gennaio (Reuters) - La notizia dei nuovi aiuti per il settore bancario spinge verso l'alto i futures americani, lasciando presagire un avvio positivo per Wall Street.

Sul piano valutario scivola lo yen JPY=, mentre gli investitori - più che alla delusione per le perdite trimestrali di CITIGROUP (C.N: Quotazione) e BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) - sembrano badare alle premesse di riassetto dell'una e ai nuovi fondi in arrivo per l'altra.

BofA, in particolare, beneficerà di un'altra iniezione di capitale, per 20 miliardi di dollari, dal governo Usa - e di garanzie per 100 miliardi circa su potenziali perdite derivanti da asset 'tossici' dopo l'acquisizione di Merrill Lynch.

Sul fronte macroeconomico, in calendario oggi i dati sulla produzione industriale, sui prezzi al consumo e sui redditi reali di dicembre; i flussi capitale di novembre e sull'indice di fiducia dell'Università del Michigan di gennaio.

Verso le 14 italiane i futures su S&P 500 SPH9, Nasdaq NDH9 e Dow Jones DJH9 salgono dell'1,6% circa. L'ETF finanziario SPDR (XLF.P: Quotazione), buonindicatore degli umori verso il settore, avanza di oltre 3% prima dell'apertura.

I titoli in evidenza oggi:

* Indicati in rialzo tutti i titoli bancari: Bank of America a +3,4%, Citigroup +5,4%, JP MORGAN (JP.N: Quotazione) e WELLS FARGO WFG.N +2,3%. Citigroup ha chiuso il quarto trimestre con una perdita netta di 8,29 miliardi di dollari e confermato che si dividerà in due società operative.

* Occhi su CIRCUIT CITY STORES CCTYQ.PK i cui asset, secondo il Wall Street Journal, hanno attirato l'interesse di tre pretendenti.

* INTEL (INTC.O: Quotazione) ha dichiarato che confida di poter generare 'margini soddisfacenti', nel secondo semestre dell'anno.